Гуманітарна ситуація на Донбасі погіршується - Апакан

Усе більше людей сподіваються отримати гуманітарну допомогу, кількість внутрішньо переміщених осіб складає близько 1,4 мільйони / Радио Свобода

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Відні після виступу перед Постійною радою ОБСЄ щодо ситуації на сході України.

Посол заявив, що, на жаль, спостерігачі місії фіксують все більше випадків ведення бойових дій на сході України.

“Ми бачимо погіршення гуманітарної ситуації, і більше людей сподіваються отримати гуманітарну допомогу, і, звичайно, кількість внутрішньо переміщених осіб складає близько 1,4 мільйони. Також 900 тис. осіб є біженцями”, - заявив Апакан.

У цьому зв’язку він наголосив, що всі сторони на Донбасі повинні “подвоїти свої зусилля для знаходження рішення кризи”. Таким чином, на його переконання, повна імплементація Мінських угод зараз є більш важливою, ніж раніше.