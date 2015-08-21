FDA затвердила до продажу першу в світі "жіночу віагру"

FDA затвердило до продажу першу в світі "жіночу віагру" / guardianlv.com

Ліки Addyi (Flibanserin), насправді входить в категорію антидепресантів, будуть відпускатися тільки за рецептом жінкам, у яких діагностовано гіполібідемія (відсутність статевого потягу), пишуть Новини Ізраїлю.

Раніше FDA двічі відхиляло заявку через низьку ефективність ліків і наявність побічних ефектів, однак після широкої лобістської компанії з участю жіночих організацій на третій раз дозвіл було дано 16 голосами проти 8.

При цьому дозвіл був обумовлений підготовкою плану по зниженню побічних ефектів, серед яких різке зниження артеріального і непритомність.