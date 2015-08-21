FDA затвердила до продажу першу в світі "жіночу віагру"
09:32, 21 серпня 2015Зарубіжні новини
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Американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) вперше дозволило до продажу препарат, призначений для підвищення сексуального потягу у жінок.
FDA затвердило до продажу першу в світі "жіночу віагру" / guardianlv.com
Ліки Addyi (Flibanserin), насправді входить в категорію антидепресантів, будуть відпускатися тільки за рецептом жінкам, у яких діагностовано гіполібідемія (відсутність статевого потягу), пишуть Новини Ізраїлю.
Раніше FDA двічі відхиляло заявку через низьку ефективність ліків і наявність побічних ефектів, однак після широкої лобістської компанії з участю жіночих організацій на третій раз дозвіл було дано 16 голосами проти 8.
При цьому дозвіл був обумовлений підготовкою плану по зниженню побічних ефектів, серед яких різке зниження артеріального і непритомність.
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