Прес-конференція на тему: “Проблеми алкоголізації населення та якості спиртних напоїв в Україні”. Учасники: народний депутат України, голова БО “Фонд “Здоров’я для всіх” С.Шевчук; голова Національної ради з питань охорони здоров’я при Президентові України М.Поліщук; виконавчий директор БО “Фонд “Здоров’я для всіх” А.Дьячок; доктор медичних наук, професор О.Чабан (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.