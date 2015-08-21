Вчені запропонували лікувати ожиріння редагуванням ДНК

У ході експерименту автори встановили, що варіація FTO провокує надлишкову активність пов'язаних з нею генів IRX3 і IRX5, що відповідають за формування клітин жирової тканини, пише lenta.ru. Самі клітини можуть бути двох видів — білі адипоцити, які запасають енергію у вигляді жиру, і бурі адипоцити, використовують її для виробництва тепла. Підвищена активність IRX3 і IRX5 сприяє формуванню білих адипоцитів, приводячи до появи надлишкової білої жирової тканини.

Читайте такожОжиріння викликає збій біохімічних процесів у мозку

Використавши технологію під назвою CRISPR-Cas 9, дослідники відредагували ген FTO. Після цієї обробки рівень активності IRX3 і IRX5 знизився, а клітини, що розвивалися, частіше ставали бурими адипоцитами.

У супровідній рецензії на роботу зазначається, що медикам ще належить зрозуміти, чи підходить ця методика для лікування генетичної схильності до ожиріння і наскільки вона ефективна.

FTO — один з генів, що часто пов'язують з ожирінням. Раніше вважалося, що його мутації провокують підвищення рівня так званого гормону апетиту, греліну, змушуючи власника постійно відчувати почуття голоду.