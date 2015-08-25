Високий інтелект допомагає чоловікам зберігати здоров'я

Високий інтелект допомагає чоловікам довго залишатися в гарній формі.

Це з'ясували фахівці з Університету Копенгагена. В їх дослідженні взяли участь чоловіки середнього віку. Добровольці виконали тести на інтелект. Потім дослідники через 20-30 років оцінили фізичну форму учасників, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Дослідження показало: у чоловіків з високим інтелектом м'язи рук, ніг і спини були сильнішими, ніж у інших. Крім того, в літньому віці вони частіше залишалися в хорошій формі. Показники м'язової сили у цих учасників виявилися збільшеними на 1,1 кілограма. Також вони стрибали на 1 сантиметр вище.

Сила хвату у розумних чоловіків була на 0,7 більшою. Рівновагу вони підтримували на 3,7% краще. До того ж, добровольці з високим інтелектом за 30 секунд могли зробити на 1,1 присідання на стілець більше. Чим вищим був рівень інтелекту у чоловіків в середньому віці, тим більше у них було шансів уникнути зниження фізичної працездатності у похилому віці.