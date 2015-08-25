Часті подорожі підвищують стійкість до антибіотиків

Дослідники з Університету Умео виявили в мікрофлорі кишечника 35-ти шведських студентів, які їздили по обміну в Індію і Центральну Африку, безліч активних генів, пов'язаних зі стійкістю до антибіотиків. При цьому жоден із студентів до і під час поїздки не приймав антибіотики, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

До і після подорожі студенти здали зразки калу. Застосувавши метод метагеномного секвенування, фахівці вивчили кишкову флору учасників. Вчені помітили, що активність генів стійкості до антибіотиків у добровольців після подорожі стала значно вищою.

Так, активність генів, що кодують стійкість до сульфонамідів і бета-лактамів, зросла у 2,6 разу, а генів стійкості до триптометаприму - в 7,7 разу. За словами фахівців, швидше за все, студенти під час поїздки вживали їжу або воду, в яких містилися стійкі бактерії.