Вчені розробили прототип універсальної вакцини проти грипу
Співробітники Дослідницького інституту Скріппса (Ла Холья, Каліфорнія) і Центру профілактики фармацевтичної компанії Янссен (Лейден, Нідерланди), розробили прототип вакцини, здатної викликати вироблення антитіл широкого спектру, ефективних проти різних штамів вірусу грипу.
Запропонована дослідниками технологія може зробити непотрібною щорічну вакцинацію проти небезпечного інфекційного захворювання. Звіт про дослідження опублікований в журналі Science, пише Ремедіум.
Читайте такожДослідження показало, що люди хворіють на грип набагато рідше, ніж вважаютьГоловною перешкодою для створення універсальної вакцини проти грипу є висока антигенна мінливість вірусу. Переважна більшість антитіл, що виробляються в організмі інфікованих людей і тварин, пов'язують саме ті ділянки поверхневого вірусного білка гемаглютиніну, структура яких найчастіше змінюється в результаті мутацій.
Було встановлено, що у незначної кількості людей, які перехворіли на грип, є т. зв. нейтралізуючі антитіла широкого спектру (broadly neutralizing antibodies, bnAbs ), пов'язані не з мінливою «голівкою» гемаглютиніну, а з його «стовбуром», структура якого залишається незмінною у багатьох штамів вірусу.
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Автори нової публікації досліджували декілька синтетичних аналогів «стовбура» гемаглютиніну H1 (він є більшості збудників пандемій грипу, включаючи так званий «свинячий грип» і «іспанку», а також найбільш небезпечний потенційний збудник пандемії - «пташиний грип») і відібрали найбільш перспективний з них.
Введення препарату на основі обраного вченими імуногена повністю захистило лабораторних мишей від смертельних для них доз різних вірусів грипу, а також істотно скоротило симптоми інфекції. Дослідження з використанням методів рентгенівської кристалографії та електронної мікроскопії підтвердили, що антитіла, що виробляються в організмі піддослідних тварин, зв'язуються з ділянкою гемаглютиніну H1. Всі ці дані, за словами авторів дослідження, доводять можливість створення ефективної протигрипозної вакцини, здатної забезпечити довготривалий захист від різних штамів грипу.