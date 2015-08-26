Вчені розробили прототип універсальної вакцини проти грипу

Запропонована дослідниками технологія може зробити непотрібною щорічну вакцинацію проти небезпечного інфекційного захворювання. Звіт про дослідження опублікований в журналі Science, пише Ремедіум.

Читайте такожДослідження показало, що люди хворіють на грип набагато рідше, ніж вважаютьГоловною перешкодою для створення універсальної вакцини проти грипу є висока антигенна мінливість вірусу. Переважна більшість антитіл, що виробляються в організмі інфікованих людей і тварин, пов'язують саме ті ділянки поверхневого вірусного білка гемаглютиніну, структура яких найчастіше змінюється в результаті мутацій.

Було встановлено, що у незначної кількості людей, які перехворіли на грип, є т. зв. нейтралізуючі антитіла широкого спектру (broadly neutralizing antibodies, bnAbs ), пов'язані не з мінливою «голівкою» гемаглютиніну, а з його «стовбуром», структура якого залишається незмінною у багатьох штамів вірусу.

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Автори нової публікації досліджували декілька синтетичних аналогів «стовбура» гемаглютиніну H1 (він є більшості збудників пандемій грипу, включаючи так званий «свинячий грип» і «іспанку», а також найбільш небезпечний потенційний збудник пандемії - «пташиний грип») і відібрали найбільш перспективний з них.

Введення препарату на основі обраного вченими імуногена повністю захистило лабораторних мишей від смертельних для них доз різних вірусів грипу, а також істотно скоротило симптоми інфекції. Дослідження з використанням методів рентгенівської кристалографії та електронної мікроскопії підтвердили, що антитіла, що виробляються в організмі піддослідних тварин, зв'язуються з ділянкою гемаглютиніну H1. Всі ці дані, за словами авторів дослідження, доводять можливість створення ефективної протигрипозної вакцини, здатної забезпечити довготривалий захист від різних штамів грипу.