Агресивна поведінка і насильство властиве невпевненим чоловікам - психологи

Психологи зі штату Джорджія в США дійшли висновку, що агресивна поведінка і насильство властиве невпевненим у своїй маскулінності чоловікам. Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Injury Prevention, пише lenta.ru.

У своїй роботі психологів цікавила поведінка чоловіків, які не впевнені у своїй маскулінності. Виявилося, що останні, не знаходячи підтвердження своєї мужності, набагато частіша, ніж упевнені в собі чоловіки, вдаються до актів агресії та насильства.

Зокрема, такі люди частіше скоюють напади із застосуванням зброї, а також заподіюють фізичні каліцтва іншим. Чоловіки, які впевнені у своїй маскулінності, як показало дослідження, набагато рідше вдаються до агресії та насильства.

У своєму дослідженні вчені проаналізували анонімний онлайн-огляд 2012-го року. В ньому 600 чоловіків із США у віці від 18 до 50 років відповідали на запитання про їх сприйнятті власної маскулінності і стереотипних його проявах, а також агресивній поведінці.

Вчені вважають, що їх дослідження допоможе у профілактиці злочинів, пов'язаних з насильством (зокрема, сексуальним), а також буде корисним для соціалізації підлітків з хибними гендерними стереотипами поведінки.