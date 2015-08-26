У звичайному домашньому пилу живуть близько 9 тисяч видів мікробів

Вчені з університету Колорадо виявили в будинках близько 2 тис. різних грибків і до 7 тис. різновидів бактерій, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Якщо в будинку є тварини, кількість різновидів мікробів значно зростає.

Деяких бактерій дослідники частіше знаходили на жінок, ніж на чоловіків.

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При цьому провідний дослідник, доктор Ної Фірер, зазначає, що більшість знайдених мікробів нешкідливі, а деякі можуть надавати і позитивний вплив.