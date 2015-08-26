Раціон харчування жінки до вагітності впливає на здоров'я серця її дітей

Якщо до вагітності жінка правильно харчувалася, то у її дитини буде знижений ризик певних аномалій серця, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News з посиланням на відкриття Університету Юти. Вчені опитали приблизно 19000 жінок. Фахівців цікавило, що жінки їли протягом року до вагітності.

50% опитаних народили здорових дітей, а у 50% були діти з серцевими аномаліями, виявленими при народженні. Раніше було встановлено: мультивітамінні добавки здатні знизити ризик аномалій. В рамках останнього дослідження якість раціону оцінювалася за допомогою двох індексів (Індекс середземноморської дієти та Індекс якості харчування під час вагітності).

Жінки, які потрапляли на верхні 25% за шкалою оцінки якості раціону, значно рідше народжували дітей з аномаліями у порівнянні з жінками з нижніх 25%. Хороше харчування було пов'язано з 37%-м зниженням ризику аномалії Фалло (загрожує падінням рівня кисню в крові) і 23%-м зниженням ризику дефектів міжпередсердної перегородки (є отвори у стінці, що відокремлює передсердя).