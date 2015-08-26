Вчені вперше змогли перетворити ракові клітини на здорові

Методика продемонструвала позитивні результати в лікуванні раку грудей, легенів і сечового міхура.

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Як повідомляє Daily Mail, вченим клініки Майо в Джексонвіллі зі штату Флорида вдалося розробити новий підхід до лікування злоякісних новоутворень. Науковий керівник проекту Панагіотіс Анастасіадіс порівняв цей підхід з гальмівною системою авто. Він зазначив, що вченим вдалося розробити систему зупинки росту пухлини та повернення клітин до нормального функціонування, пише Телеграф.

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Вчені виділили білок, що продукується геном Plekha7, який здатний впливати на уражені клітини. Білок блокує механізм подальшого поділу клітин і переродженню новоутворення у категорію злоякісного. Дослідники фіксували позитивні результати при проведенні експериментів на агресивних формах раку. Фахівці переконані, що їм вдалося підібрати "ключі" до пухлин і здійснити прорив у розумінні біології раку. На початкових етапах методику планують впроваджувати для лікування раку молочних залоз, легенів і сечового міхура.