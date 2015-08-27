У світі 46,8 мільйонів людей, які страждають на старече недоумство

Ці дані наводяться в новій доповіді Міжнародного товариства хвороби Альцгеймера (Alzheimer Desease International), пише Ремедіум. За оцінками експертів організації, кількість таких хворих у світі подвоюється кожні 20 років і до середини XXI століття може досягти 131,5 мільйона чоловік.

Читайте такожПрослуховування класичної музики збільшує активність мозкуСтарече слабоумство вважається однією з найбільш серйозних проблем для здоров'я розвинених країн, однак найближчим часом ця ситуація може змінитися. Вже зараз 58% людей, що страждають на слабоумство, проживають в країнах з середнім і низьким достатком, а усередині століття їх буде вже до 68% пацієнтів.

Відповідна тенденція не може не викликати занепокоєння, оскільки системи охорони здоров'я найбідніших країн, що розвиваються, не в змозі надати гідний догляд великому числу пацієнтів із слабоумством.

Читайте такожДепресія приводить до слабоумства

Основною причиною зростання поширеності деменції залишається швидке старіння населення планети. В даний час в світі налічується близько 900 мільйонів осіб у віці старше 60 років. У найближчі десятиліття з найбільш суттєвим збільшенням числа літніх людей доведеться стикнутися країнам з середнім та низьким достатком, де цей показник збільшиться на 185 і 239% відповідно, тоді як у розвинутих країнах збільшення складе лише 56%. Число хворих старечим недоумством в бідних країнах, країнах з середнім достатком і в країнах з високим достатком зросте, відповідно, на 264, 223 і 116%.

У 2014 році витрати на догляд за пацієнтами з деменцією в світі склали 818 мільярдів доларів в рік, але вже до 2018 року ця цифра перевищить 1 трильйон доларів. Число людей, що страждають слабоумством, в даний час приблизно дорівнює населенню Іспанії, відзначають автори доповіді, а «бюджет» світової епідемії недоумства більше, ніж ВВП Туреччини, що займає 18 місце в списку найбільших економік світу.