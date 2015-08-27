Дві склянки води перед їжею допоможуть схуднути

500 мл води, випиті за півгодини до прийому їжі, допомагають скинути зайву вагу / Фото: bealwaysbeautiful.ru

Випробовувані (84 людини), які брали участь у дослідженні щодо впливу води на схуднення, страждали ожирінням, пише Здоров'я. Протягом 12 тижнів 41 учасник випивав дві склянки несолодкої негазованої води за півгодини до кожного прийому їжі, а решта, сідаючи за стіл, мали б уявляти собі, що вони вже поїли. Крім цього, всіх випробовуваних інструктували, як правильно харчуватися і як підвищити свій рівень рухової активності доступними засобами.

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Через 12 тижнів вчені порівняли вагу піддослідних "до" і "після". Ті, хто пив воду перед їжею, скинули в середньому на 1,3 кг більше, ніж ті, хто уявляв себе ситим (а вони за час дослідження збавили у вазі в середньому 0,8 кг).

Автори роботи збираються провести подальші експерименти з великим числом випробовуваних.