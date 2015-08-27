Смартфони здатні ускладнити перебіг депресії

Дослідники з Мічиганського університету і Університету Соган впевнені: не варто використовувати смартфон з метою втекти від негативних переживань. Через це може розвинутися залежність. Фахівці додають, що реальну соціальну взаємодію не можна замінювати спілкуванням за допомогою електронного пристрою, пише news.eizvestia.com.

За словами вчених, спілкування тет-а-тет запобігає розвитку залежності від смартфона. Дослідники порівняли використання гаджета для розваги з намаганням позбутися за допомогою нього від негативних емоцій. Залежність від смартфона виявилася тісно пов'язана з другим випадком.

Вчені зробили висновок, що мобільним телефоном потрібно користуватися в міру. Наприклад, щоб залишатися на зв'язку з друзями та родиною. Але таке спілкування не повинно замінювати реальну взаємодію. До речі, недавній експеримент довів: чим більше людина використовує смартфон, тим вищий у неї ризик депресії.