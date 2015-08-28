Червоне м'ясо підвищує апетит, показало дослідження

Фахівці з'ясували, що надмірне споживання червоного м'яса, багатого залізом, пригнічує активність лептину - гормону, що регулює апетит. Це збільшує ризик переїдання. Вчені провели дослідження на мишах. Експериментальну групу гризунів протягом двох місяців годували їжею з високим вмістом заліза. Решта мишей отримували не так багато заліза.

Потім дослідники виміряли рівні заліза в жировій тканини піддослідних тварин, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Science World Report. Дослідження показало: рівні заліза у гризунів з експериментальної групи підвищилися на 215% порівняно з контрольною групою. Крім того, рівень лептину в організмі у них знизився на 42%. За словами вчених, миші з високими рівнями заліза в організмі стали їсти більше.

Згідно з даними іншого дослідження, організм людини реагує на надлишок заліза зміною рівня лептину. Крім того, у людей підвищений рівень заліза (навіть в межах норми) є чинником ризику розвитку багатьох захворювань, включаючи діабет, жирову хворобу печінки і хворобу Альцгеймера. Дослідники додають: залізо з червоного м'яса засвоюється набагато легше, ніж з рослинної їжі.