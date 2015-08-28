Поради, як залишатися бадьорим протягом дня

Більшість людей намагаються перемогти сонливість з допомогою чашки кави. Однак це негативно впливає на нічний сон. Виявляється, існують й інші способи отримати заряд енергії. Про них розповіли фахівці з Американського хімічного товариства, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

По-перше, хіміки пропонують дивитися смішні відео з котами. Вони підвищують в організмі рівень окситоцину ("гормону любові") і знижують рівень кортизолу (гормону стресу). Крім того, потрібно пити багато води. Зневоднення викликає втому. До того ж, через нього частішає серцебиття. А іноді зневоднення і зовсім приводить до втрати свідомості.

Також фахівці рекомендують танцювати під музику. Це сприяє виробленню ендорфінів, що підвищують рівень щастя і знімають напругу. Музика активує нейронні ланцюги задоволення. У результаті виділяються окситоцин, допамін і серотонін, і настрій покращується.

Ще вчені пропонують включати яскраве світло або виходити на вулицю. Яскраве світло активує в гіпоталамусі нейрони, що відповідають за вироблення нейромедіатора гіпокретіна. Він пов'язаний з неспанням і апетитом. У людей з найбільш поширеною формою нарколепсії (захворювання, при якому людина раптово засинає) процес вироблення гіпокретіна порушений. Фахівці додають: іноді краще рішення - трохи поспати.