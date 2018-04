Вчені встановили: антибіотики підвищують ризик розвитку діабету

Прийом антибіотиків може підвищити ризик розвитку цукрового діабету 2 типу. Датські вчені виявили, що люди з діабетом 2 типу протягом декількох років перед постановкою діагнозу вживали більше антибіотиків, ніж данці без діабету, повідомляє Медпортал.

«Пацієнти з діабетом 2 типу занадто часто приймають антибіотики порівняно з аналогічною контрольної групою осіб без діабету», – говорить автор дослідження Крістіан-Халлундбек Міккельсен (Kristian Hallundbaek Mikkelsen) з Центру дослідження діабету лікарні Гентофте (Center for Diabetes Research at Gentofte Hospital) та Копенгагенського університету (University of Copenhagen).

Для свого дослідження вчені порівняли рецепти на антибіотики 170 тис. діабетиків і 1,3 млн інших дорослих данців за період з 1995 по 2012 роки. Діабетики в середньому мали 0,8 призначень антибіотиків в рік, контрольна група – 0,5. Знайдений також лінійний зв'язок кількості антибіотиків і ризику діабету: чим більше призначень антибіотика, тим більше шансів діагнозу «діабет». Ті, хто отримував п'ять і більше призначень, мали на 50% більшу ймовірність діагнозу «діабет», ніж ті, хто отримував один або жодного призначення антибіотиків будь-якого типу.

Що саме викликає підвищений ризик діабету, не ясно: можливо, поступовий розвиток діабету збільшує схильність до інфекційних захворювань і, відповідно, ще до маніфестації захворювання зростає потреба в антибіотиках. А може бути, постійні інфекційні захворювання (що відображаються у більш інтенсивному прийомі антибіотиків) якимось чином стимулюють діабет. Нарешті, сам прийом антибіотиків може впливати на цей ризик: адже вони здатні змінювати мікрофлору кишечника і впливати на метаболізм жирів і вуглеводів.