У депресії винне самобичування

У дослідженні взяли участь дві групи людей - одна складалася з добровольців, що пройшли курс лікування від хронічної депресії, а інша - з людей, які ніколи не страждали на депресію.

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Після цього учасників експерименту просили поступати погано по відношенню до близьких і друзів, і розповідати про свої враження психологів. Паралельно активність мозку добровольців моніторувалася за допомогою магнітно-резонансної томографії. Аналіз даних дозволив встановити, що у людей, схильних до депресії, ділянки мозку, відповідальні за відчуття провини і аналіз поведінки, пов'язані слабкіше, ніж у здорових добровольців.

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Тобто виходить, що коли схильна до депресії людина роблячи певни вчинок, не в змозі відокремити наслідки власної поведінки від впливу не залежних від нього причин. Як наслідок, бере всю провину на себе. Дослідники також відзначають, що у разі, коли добровольці звинувачували в своїх неприємностях когось іншого, подібного роз'єднання в роботі ділянок мозку не спостерігалося.

Можливо, нові результати допоможуть при лікуванні депресії. У майбутньому, можливо, вдасться таким чином діагностувати схильність до депресії, отримавши перший «МРТ-маркер» цього захворювання.