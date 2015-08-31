Вчені працюють над ліками проти ліні

Все почалося з того, що вони виявили - введення в головний мозок миші гормону еритропоетину робить тварину більш мотивованою і змушує посилено тренуватися, пише med2.ru. А специфічна форма еритропоетину, що використовується в даних експериментах, не збільшує кількості червоних клітин крові (еритроцитів), як це робить звичайний еритропоетин. Вчені зробили висновок, що така терапія має очевидні переваги для широкого списку проблем зі здоров'ям, починаючи з хвороби Альцгеймера, ожиріння і закінчуючи психічними розладами, при яких підвищення фізичної активності покращує стан пацієнта.

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Наприклад, у нашому з вами організмі еритропоетин активує утворення еритроцитів із стволових клітин кісткового мозку, що в підсумку приводить до збільшення кількості кисню в крові і, відповідно, до підвищення витривалості. Саме тому в спорті еритропоетин вважається допінгом. До того ж, передозування еритропоетину викликає підвищений артеріальний тиск і в'язкість крові.

Тепер вчені впевнені, що навіть якщо не вдасться створити «таблетку від ожиріння», існує можливість зробити «таблетки мотивації», що може зробити спортзал таким же привабливим, як і ресторан швидкого харчування.