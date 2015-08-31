Активне споживання кави може призвести до переддіабету

Фахівці попереджають: кава здатна підвищити ризик розвитку переддіабету у молодих людей з незначною гіпертонією, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Business Standard. Даний висновок був зроблений за підсумками спостережень за 1201 пацієнтом 18-45 років без діабету, але з першою стадією гіпертонії, яку вони не лікували.

Із загального числа добровольців 26,3% кави не пили зовсім, 62,7% пили в помірних кількостях, а 10% пили каву часто і у великих кількостях. В цілому люди, які пили каву, належали до старшої вікової групи і мали вищий Індекс маси тіла. Вчені виявили лінійну залежність споживання кави і ризику гіпертонії.

При цьому ризик переддіабету підвищувався на 100% у людей, які часто і багато п'ють кави. За словами вчених, в небезпеці розвитку переддіабету перебували молоді люди, у яких повільно метаболізувався кофеїн. Якщо ж у людини була зайва вага або ожиріння, ризик підвищувався ще більше. Даній групі людей варто звести споживання кави до мінімуму.