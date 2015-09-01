У Росії зросли продажі заспокійливих і антидепресантів

Обсяг продажів в натуральному виразі за січень-червень 2015 року збільшився на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року, пишуть«Известия» з посиланням на слова виконавчого директора Російської асоціації аптечних мереж (РААС) Неллі Ігнатьєвої.

Читайте такожБільшість росіян підтримали заборону на закупівлі презервативівЗа перші 6 місяців цього року було продано 81 млн упаковок заспокійливих засобів і антидепресантів на загальну суму понад 4 млрд рублів. Як зазначила Ігнатьєва, порівнювалася кількість проданих упаковок, оскільки обсяг у грошовому вираженні порівнювати некоректно: ціни на ліки за цей час дуже змінилися.

Читайте такожSüddeutsche Zeitung: Разом з життям Путіна закінчиться з його режим

За даними DSM Group, найбільш популярними засобами серед антидепресантів та заспокійливих в першому півріччі 2015 року стали Корвалол (продано 24,1 млн упаковок), валеріана (23,1 млн упаковок), пустирник (19,9 млн). Інші препарати серйозно поступаються своїм конкурентам — всього було продано 3,4 млн упаковок валосердина, 3,3 млн півонії, 2,7 млн валокордину, 1,8 млн Новопассита, 1,6 млн Персена. З антидепресантів росіяни найчастіше воліють амітриптилін (1,4 млн проданих упаковок), флуоксетин (448 тис.), Феварін (299 тис.).