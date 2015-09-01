Денний сон знижує артеріальний тиск

У новому дослідженні взяли участь 386 осіб середнього віку з артеріальною гіпертензією. Вчені оцінили кількість денного сну, артеріальний тиск, швидкість поширення пульсової хвилі і Індекс Маси Тіла (ІМТ) добровольців. Також вони вивчили особливості способу життя учасників і зробили їм ЕКГ, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Дослідники виявили, що у добровольців, які спали вдень, добовий артеріальний тиск виявився на 5% нижчим, ніж у тих, хто вдень не спав. Під час денного сну артеріальний тиск цих учасників був нижчим на 4% (5 міліметрів ртутного стовпа), а під час нічного сну - на 6% (7 міліметрів ртутного стовпа).

Фахівці зазначають: зниження артеріального тиску всього на 2 міліметри ртутного стовпа здатне зменшити ризик серцево-судинних захворювань на 10%. Так, денний сон захищає серце і судини від пошкоджень. Також знизити ризик можна, якщо в цілому більше спати.