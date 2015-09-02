Дружба зміцнює здоров'я, довели фахівці

Встановлення тісних дружніх зв'язків в дитинстві допомагає залишатися в гарній формі в зрілому віці. До такого висновку прийшли вчені з Університету Вірджинії. У новому дослідженні взяв участь 171 учень 7-8 класів. Фахівці стежили за добровольцями з 13 до 27 років, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Коли учасникам було 13-17 років, їхні найкращі друзі заповнили анкети. Вони оцінили якість дружби, ступінь довіри та відчуження у відносинах. Також друзі розповіли, чи намагалися добровольці підлаштовуватися під однолітків. Стан здоров'я учасників оцінювався щорічно у віці 25, 26 та 27 років.

Добровольці відповідали на питання про здоров'я в цілому, Індекс Маси Тіла (ІМТ), рівні тривоги і депресії. Дослідження показало, що в учасників, які в підлітковому віці мали близьких друзів і прагнули підтримувати хороші стосунки з однолітками, здоров'я у віці 27 років виявилося міцнішим.