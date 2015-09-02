Недосип робить людину вразливою до застудних захворювань

Люди, які сплять вночі по 6 годин і менше, мають більше шансів захворіти на застуду, встановили американські фахівці з Університету Каліфорнії. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на Xinhua, було проведено дослідження за участю 164 осіб, які протягом двох місяців приходили на обстеження стану здоров'я. Також вони заповнювали опитувальники, оцінювали стрес, характер людей, вживання сигарет і алкоголю. А ще фіксувалися режими сну добровольців протягом тижня (записувалися тривалість і якість сну).

Добровольцям дали назальний спрей з вірусом застуди. Потім протягом тижня спостерігали за людьми і збирали у них зразки слизу, щоб зрозуміти, чи захворіли вони. Виявилося, люди, які спали менше 6 годин за ніч, в 4,2 разу частіше захворювали порівняно з людьми, які спали більш як 7 годин. А от тривалість сну менш як 5 годин підвищувала ризик зараження в 4,5 разу.

За словами вчених, на результат не впливав вік людини, рівень стресу, національна приналежність, освіта або рівень доходу. Також ніякої ролі не відігравало куріння. Саме сон був найважливішим фактором ризику зараження. До речі, раніше було доведено, що люди, які страждають від нестачі сну, не можуть відчути на собі всі плюси вакцинації.