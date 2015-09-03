Омега-3 не захищає мозок від старіння - дослідження

Омега-3 не захищає мозок від старіння / 062.ua

Стаття, присвячена Омега-3, була опублікована на цьому тижні групою дослідників Гарвардської медичної школи і Національного інституту здоров'я в журналі JAMA, пишуть Новини Ізраїлю.

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Протягом шести років, з 2006 по 2012 рік, дослідники спостерігали майже за 4.000 добровольців з усіх куточків Сполучених Штатів. Середній вік добровольців становив 72 роки. Піддослідні були розділені на 4 групи: одна - одержувала жирні кислоти Омега-3, друга - лютеїн і зеаксантин (поживні речовини, що містяться в листових овочах), третя група – Омега-3, а також лютеїн і зеаксантин. Члени четвертої групи приймали плацебо. Учасники експерименту кожні два роки проходили тести, в ході яких оцінювалася їх пам'ять, увагу і швидкість мислення.

Дослідники дійшли висновків, що у жодній з груп не спостерігалося покращення когнітивних здібностей, а результати тестів учасників перших трьох груп не відрізнялися від результатів четвертої групи.

За інформацією Newsweek, щорічно у всьому світі витрачається близько 30 мільярдів доларів на харчові добавки з високим вмістом жирних кислот Омега-3, які, як стверджують виробники, уповільнюють старіння мозку.