У лікарнях Києва - 20 постраждалих внаслідок зіткнень біля ВР
У столичних закладах охорони здоров’я, підпорядкованих Київській міській державній адміністрації, перебувають 20 осіб, постраждалих внаслідок сутичок біля Верховної Ради України 31 серпня.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Департамент охорони здоров’я.
17 осіб перебувають у Київській міській клінічній лікарні № 17, ще троє – в Олександрівській клінічній лікарні.
Загалом із 50 госпіталізованих до комунальних медзакладів осіб четверо виписані. Інші, після того як їхній стан був стабілізований столичними лікарями, були переведені до відомчих медичних закладів.
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Довідка УНІАН. 31 серпня під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату в лави правоохоронців.
Троє нацгвардійців загинули. Ще понад 150 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості.