Сіль - причина ожиріння сучасної людини

Якщо у вашому раціоні занадто багато солі, можете не рахувати калорії. Ожиріння вам все одно загрожує, заявляють співробітники Університету Королеви Марії. Кожен додатковий грам солі, що з'їдається в день, підвищує ризик ожиріння на 25%, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Мабуть, сіль змінює метаболізм, впливаючи на те, як тіло абсорбує жир.

За основу були взяті дані понад 450 дітей і 780 дорослих. Вчені аналізували зразки сечі, вираховували споживання калорій на основі щоденників харчування. Підсумок наступний: якщо в сечі було багато солі, то у людини, швидше за все, була зайва вага. А відомо, що наявність ожиріння разом з високим тиском призводить до розвитку серцево-судинних захворювань, інсультів, серцевих нападів і серцевої недостатності.

До того ж, ожиріння збільшує схильність до діабету 2 типу. Медики не рекомендують в день споживати більше 6 грамів солі. Але, згідно зі статистикою, люди споживають значно більше. Наприклад, у Британії в середньому з'їдають по 8,1 грама солі щодня.