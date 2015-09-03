Лохина захищає зуби і ясна від пародонтозу

Гінгівіт, запалення ясен, зустрічається досить часто. Він виникає в результаті діяльності бактерій, що формують зубний наліт і викликають запалення прилеглих тканин. При тяжкому ступені (періодонтиті) необхідне застосування антибіотиків. Вчені виявили, що екстракт лохини здатний запобігати формуванню нальоту і зубного каменю, повідомляє Медпортал. Це може стати новим способом терапії, яка скорочує потребу в антибіотиках.

Група дослідників з Університету Лаваля у Квебеку (Universite Laval) вивчала ефективність природних антибактеріальних компонентів в лікуванні ясен. Екстракт лохини вузьколистої (Vaccinium angustifolium Ait.) був протестований в лабораторії щодо дії на бактерії Fusobacterium nucleatum, один з головних штамів, що викликають розвиток періодонтиту. Багатий поліфенолами екстракт лохини успішно поборов як ріст бактерій, так і їх здатність формувати наліт. Лохина також блокувала молекулярний механізм запалення.

Тепер вчені розробляють спосіб повільного вивільнення екстракту в порожнині рота.