Японські вчені закликають скоротити споживання газованих напоїв

Фахівці з Японії закликають скоротити споживання газованих напоїв у світі. Вони провели дослідження впливу газованих напоїв на серцево-судинну систему за участю майже 800000 пацієнтів, передає meddaily.ru з посиланням на Times Live. Вже доведено, що споживання газованої води підвищує ризик метаболічного синдрому, втім, як і відхилень з боку серця і судин. Але ось про зв'язок споживання газованої води у великих кількостях і смертельних станів або станів, що потребують госпіталізації, заговорили вперше.

Експерти відібрали дані про споживання газованої води в 2005-2011 роках в 47 префектурах Японії. Також враховувалася поширеність відхилень у роботі серця і судин, пов'язана з віком. У 785591 випадку була зафіксована зупинка серця (у 55,4% причиною були проблеми з самим серцем, а у 44,6% - інша причина).

Серед випадків зупинки серця, не пов'язаних з серцевими хворобами, 4,8% припадали на цереброваскулярні захворювання, 6,1% - на респіраторні недуги, 3,5% - на рак, 18,9% - екзогенні захворювання. При цьому у людей, які багато пили газованої води, зупинка серця відбувалася частіше, ніж у людей, які помірно споживали газовану воду. Можливо, у всьому винна кислота, яка використовується при газуванні води.