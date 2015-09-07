Винахідники спростили виявлення небезпечних інфекцій

Група інженерів зі США розробила пристрій, здатний значно скоротити час, необхідний для діагностики інфекцій тканин, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News. Сучасні тести забирають приблизно годину, іноді навіть більше, на діагностику. А ось пристрою це під силу зробити всього за 3,5 хвилини. І, що важливо, витрати на дослідження будуть мінімальні.

За словами розробників, вони створили систему, абсолютно відмінну від існуючої на ринку. Мова йде про молекулярну діагностику DOTS qPCR - кількісної ПЛР в реальному часі. Вона швидка, ефективна і не дуже дорога. Як правило, інфекційні захворювання і патогенні організми виявляються за допомогою звичайної ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

Але для проведення більшості ПЛР-тестів потрібно приблизно годину. А лікар у середньому приймає рішення про лікування людини менш ніж за 10 хвилин. Нова технологія повинна скоротити час дослідження, дозволивши лікарю швидше реагувати на загрозу.