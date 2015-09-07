Настрій впливає на сприйняття кольору - дослідження

Сприйняття кольорів синьо-жовтої осі пов'язано з нейромедіатором дофаміном / www.fonday.ru

Вони заявляють: сум порушує здатність розрізняти кольори, розташовані на синьо-жовтій осі. У новому дослідженні взяли участь 127 студентів. Учасників розділили на групи. Добровольці з першої групи дивилися сумне відео, а студенти з другої - веселе, пише meddaily.ru.

Після цього учасникам показали 48 насичених колірних плям. Їх запитали, якого кольору були плями (червоні, жовті, зелені або сині). Дослідження показало: добровольці, які дивилися сумне відео, розрізняли кольору синьо-жовтої осі гірше, ніж учасники, які дивилися веселий ролик.

Читайте такожУ депресії винне самобичування

Відмінностей у сприйнятті кольорів червоно-зеленої осі фахівці не виявили. Тому отримані результати не можна пояснити особливостями уваги, недостатніми зусиллями учасників або відсутністю інтересу до завдання. Попередні дослідження показали: сприйняття кольорів синьо-жовтої осі пов'язано з нейромедіатором дофаміном.