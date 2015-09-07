Люди з хронічним недосипанням частіше застуджуються
14:42, 07 вересня 2015Зарубіжні новини
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Згідно з останніми дослідженнями, люди, які сплять шість або менше годин на добу, в чотири рази частіше підхоплюють застуду, ніж люди, що відводять для сну сім і більше годин.
Тривалість сну, як показало дослідження, відіграє найбільшу роль у тому, наскільки людина стійкий до вірусів / www.broadbandchoices.co.uk
На думку вчених, недосип послаблює імунну систему сильніше, ніж стрес або куріння, пишуть Новини Ізраїлю.
Американські вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско провели дослідження, в якому взяли участь 164 добровольця. Учасників дослідження заражали застудою і спостерігали за реакцією організму.
Тривалість сну, як показала перевірка, відіграє найбільшу роль у тому, наскільки людина стійка до вірусів. Набагато більшу, ніж вік, куріння, стрес, рівень доходу і освіта.
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