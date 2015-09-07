Люди з хронічним недосипанням частіше застуджуються

На думку вчених, недосип послаблює імунну систему сильніше, ніж стрес або куріння, пишуть Новини Ізраїлю.

Американські вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско провели дослідження, в якому взяли участь 164 добровольця. Учасників дослідження заражали застудою і спостерігали за реакцією організму.

Тривалість сну, як показала перевірка, відіграє найбільшу роль у тому, наскільки людина стійка до вірусів. Набагато більшу, ніж вік, куріння, стрес, рівень доходу і освіта.