Люди з хронічним недосипанням частіше застуджуються

14:42, 07 вересня 2015
Зарубіжні новини
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Згідно з останніми дослідженнями, люди, які сплять шість або менше годин на добу, в чотири рази частіше підхоплюють застуду, ніж люди, що відводять для сну сім і більше годин.

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На думку вчених, недосип послаблює імунну систему сильніше, ніж стрес або куріння, пишуть Новини Ізраїлю.

Американські вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско провели дослідження, в якому взяли участь 164 добровольця. Учасників дослідження заражали застудою і спостерігали за реакцією організму.

Тривалість сну, як показала перевірка, відіграє найбільшу роль у тому, наскільки людина стійка до вірусів. Набагато більшу, ніж вік, куріння, стрес, рівень доходу і освіта.

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