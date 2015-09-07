Мобільні телефони, планшети та ноутбуки здатні викликати рак шкіри

Вони просто відображають шкідливі УФ-промені, пише meddaily.ru з посиланням на відкриття вчених з Університету Нью-Мексико. Фахівці радять людям носити окуляри і використовувати сонцезахисні засоби, користуючись мобільними пристроями на вулиці.

Трохи покращує ситуацію антибліковий екран. В цілому ж екрани працюють як прості відбивачі променів або дзеркала. Це довів експеримент з манекеном. На ляльку був прикріплений вимірювач променів UVA/B, а перед нею розташували різні мобільні пристрої та предмети (журнал, iPhone5, моделі iPad, два ноутбука Macbook і електронну книгу Kindle). Перша частина експерименту тривала годину (з 11 ранку до полудня) і предмети розташовувалися на відстані 42 сантиметри. Для другої частини експерименту їх пересунули на 31 сантиметр від ляльки.

При цьому ляльку з сенсором і пристрої повернули один до одного таким чином, щоб зімітувати становище людини, що використовує пристрої (сенсор дивився прямо на екран). Випромінювання замірялося в джоулях на квадратний сантиметр, а потім порівнювалося з контрольним експериментом, коли перед манекеном стояла порожня стійка для нот. Виявилося, коли предмети були розташовані далі від ляльки, наприклад, відкритий журнал збільшував дозу УФ на 46%. У свою чергу, iPad2 - приблизно на 85%, а 11-дюймовий Macbook - на 75%. Але лише у другій частині експериментів iPhone5 підвищував рівень опромінення на 36%.