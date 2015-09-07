Вітамін С дозволить повним людям замінити фізичну активність

Якщо вам важко зранку вставати на пробіжку, зверніть увагу на вітамін С. Як показали дослідження, цей вітамін при щоденному прийомі може виробляти той же ефект на серцево-судинну систему здорових людей, що і регулярні тренування.

Відомо: за наявності зайвої ваги судини демонструють підвищену активність білка, звужує ці судини, - ендотелін (ET-1), відзначає meddaily.ru з посиланням на Zee News. Через високий рівень активності ET-1 судини огрядних людей часто звужені, що підвищує ризик розвитку серцево-судинних недуг.

Тренування допомагають знизити активність ET-1, але не всі готові витрачати час на спорт. Співробітники Університету Колорадо не бачать в цьому нічого страшного - вони пропонують пити добавки з вітаміном С. Добавки значно покращують роботу судин і знижують активність ET-1. Як показав експеримент, добавки в концентрації 500 міліграмів вітаміну С при щоденному прийомі працювали так само, як і прогулянка.