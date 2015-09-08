Понад 50% підлітків у Росії мають репродуктивні захворювання

Понад 50% юнаків і дівчат в даний час мають захворювання, що можуть завадити їм у майбутньому стати батьками, повідомив віце-президент РАМН, директор наукового Центру здоров'я дітей РАМН Олександр Баранов, пише ТАСС.

"Понад50% юнаків і дівчат в даний час мають захворювання, що можуть обмежити реалізацію репродуктивної функції", - повідомив Баранов. За його даними, число підлітків, скоротилося за останні 15 років на 40%. "Число їх у віці від 10 до 17 років складає трохи більше 10 млн. У цьому зв'язку, збереження репродуктивного здоров'я підлітків набуває для Росії стратегічного значення", - сказав він.

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Фахівець упевнений, що "той оптимізм, який є сьогодні щодо народжуваності, в найближчі роки зникне, оскільки в репродуктивний вік вступає нечисленне покоління 90-х років".

За даними Баранова, в даний час більше 60% безплідних шлюбів, а їх у країні від 3 до 5 млн, мали в дитинстві захворювання, що вплинули на репродуктивну функцію.