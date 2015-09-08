Курси для майбутніх мам і татусів допомагають народити здорову дитину

У новому дослідженні, проведеному фахівцями з Університету Пенсільванії, взяли участь 399 пар, які чекали першу дитину. На початку дослідження майбутні матері відповіли на питання про тривогу, депресію та фінансові труднощі. Потім добровольців розділили на дві групи, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Пари з першої групи відвідували заняття, які допомагали знизити рівні стресу, тривоги і депресії. Друга група була контрольною. Учасники з першої групи сходили на 5 занять під час вагітності і ще на 4 після народження дитини.

Дослідження показало: у групі, яка відвідувала курси, фінансовий стрес і депресія не знижували масу тіла новонароджених. Крім того, мати і дитина після пологів проводили у лікарні менше часу в порівнянні з контрольною групою. Раніше фахівці з'ясували, що курси корисні для вагітних жінок з середніми і високими рівнями кортизолу (гормону стресу).