У світі закінчуються ліки від укусів змій

Міжнародна організація Лікарі без кордонів повідомила про дефіцит ліків Fav-Afrique, які нейтралізують укуси десяти різних отруйних змій, що мешкають на територіях на південь від Сахари, пише ВВС.

Остання партія цієї протиотрути закінчиться у червні 2016 року, і такої ж якісної заміни їй немає.

Виробник ліків компанія Sanofi Pasteur заявила, що в теперішніх умовах їх випуск став нерентабельним.

Альтернативи Fav-Afrique існують, але всі вони менш ефективні, заявляють Лікарі без кордонів.

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За словами представника організації, Fav-Afrique - єдина протиотрута, яка є ефективною і безпечною для лікування від укусів змій, що мешкають в Африці на південь від Сахари.

Переговори

Фірма Sanofi пообіцяла поділитися рецептом виробництва цієї сироватки з іншими виробниками.

Компанія припинила випуск препарату минулого року, перейшовши на виробництво ліків від сказу.

За повідомленнями, Sanofi веде переговори про випуск сироватки з іншим виробником, але в будь-якому випадку вони не завершаться до 2016 року.

Це означає, що нові партії ліків не з'являться ще протягом двох років.

Як повідомив представник організації Лікарі без кордонів, найчастіше людина, вкушена змією в Африці, не знає, яка це була змія, і відсутність універсального антидоту може призвести до тисяч смертей.

Щороку в світі близько п'яти мільйонів людей страждають від укусів змій. З них 100 тисяч людей вмирають, а 400 тисяч залишаються інвалідами.

Тільки на територіях південніше Сахари 30 тисяч людей щорічно помирають від таких укусів. Приблизно восьми тисячам доводиться ампутувати кінцівки.