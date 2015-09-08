Науковці розробили новий тест щодо біологічного віку

За їхніми словами, він міг би допомогти передбачити, коли людина помре, або визначити тих, у кого високий ризик розвитку деменції, пише ВВС. Розробка потенційно може вплинути на медицину, пенсії та страхування.

У команді Лондонського королівського коледжу кажуть, що аналізувати "біологічний вік" набагато корисніше, ніж реальну дату народження.

Водночас праця, опублікована у журналі Genome Biology, не містить підказок про те, як сповільнити старіння.

Тест визначає так звану "сигнатуру старіння" в клітинах людського тіла, порівнюючи поведінку 150 генів.

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Тест розробили після дослідження, в ході якого порівнювали 54 тисячі маркерів активності генів у 65-літніх та здорових, але переважно малорухливих 25-літніх людей. У підсумку було відібрано 150 маркерів.

"Для всіх наших тканин є спільна здорова сигнатура старіння, і вона, здається, дозволяє прогнозувати низку речей, зокрема тривалість життя і когнітивні функції", - розповіла ВВС професор Джемі Тіммонс з Лондонського королівського коледжу.

"Як виглядає, після 40 років можна використовувати ці показники, щоб дізнатися, як добре індивід старіє", - каже науковець.

Дослідники вказують, що "здоров’я" і "вік" - це різні речі.

Адже виявилось, що малорухомий стиль життя, як от лежання цілий день на дивані, може шкодити здоров’ю, але не впливати на швидкість старіння вашого тіла.

Команда вчених дійшла висновку, що поєднання інформації про спосіб життя і ваш біологічний вік дасть більш точну картину здоров’я організму.

Двері смерті?

Дослідники вивчили вибірку з групи 70-літніх чоловіків у Швеції.

Вони визначили, хто старів повільно, а хто дуже стрімко, і змогли передбачити, хто помре у найближчі роки.

Вчені запропонували випробувати цей тест при трансплантації органів у Великій Британії, щоб побачити, чи можна використовувати органи людей, які формально старі, але мають молодий "біологічний вік".

Також це можна використати при обстеженні на рак – люди, тіло яких старішає швидше, мають проходити обстеження у молодшому віці.

Вчені також вважають, що цей тест може бути "корисним інструментом" раннього передбачення деменції.

Чи потрібна пенсія?

Група дослідників вказує, що здатність визначити біологічний вік може вплинути на пенсії та страхові виплати. Наприклад, якщо ви знаєте, що біологічно старієте швидше.

"Це піднімає багато питань і дебатів, але ви можете вирішити багато не відкладати на свій пенсійний рахунок, натомість насолоджуватись життям вже зараз", - заявила ВВС професор Тіммонс.