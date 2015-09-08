Заради здорових стосунків експерти радять видалити свого партнера з друзів в соцмережах

Це допоможе зберегти стосунки. За словами психотерапевта Ієна Кернера, найкраще - взагалі видалити свій аккаунт і проводити більше часу зі своєю другою половиною. Він додає: через мобільні телефони партнери менше спілкуються тет-а-тет. В результаті виникають непорозуміння і конфлікти, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Згідно з дослідженням, проведеним фахівцями з Pew Research Center, 25% людей, які перебувають у шлюбі або серйозних стосунках, листувалися з партнером за допомогою повідомлень, перебуваючи при цьому разом. Стільки ж респондентів скаржилися на те, що партнер відволікався на телефон. 8% сварилися зі своєю другою половиною через Інтернет.

Йен Кернер видалив свій акаунт на Facebook. Він каже: соціальна мережа негативно впливала на його стосунки з дружиною. Експерт не хотів знати про життя своєї дружини занадто багато. Йому хотілося непередбачуваності, тому він у свій час прийняв рішення видалити дружину з друзів. І він радить вчинити так всім, хто хоче, щоб у відносинах була загадка.

При цьому багато хто вважає: партнери не повинні приховувати один від одного те, чим вони займаються в соцмережах. Так, 56% з 2000 учасників дослідження, проведеного за замовленням Samsung, були впевнені, що обмін пін-кодом від телефону, паролем від соцмережі і електронної пошти - знак вірності і відданості. Більше третини респондентів мали доступ до акаунтів партнерів.

Майже 40% знали паролі від електронної пошти, а 26% - від Facebook. 4 з 10 опитаних перевіряли телефон партнера за його спиною. 6 з 10 цих учасників опитування таким чином дізналися про зраду. Крім того, третина респондентів зіпсувала сюрприз, заглянувши в телефон або електронну пошту другої половини.