Місцева анестезія шкідлива для зубів дитини, попереджають вчені

Діти часто приходять до стоматологів у зв'язку з карієсом та іншими проблемами. У більшості випадків маленькі пацієнти піддаються впливу місцевої анестезії. Нове дослідження показало: місцеві анестетики негативно впливають на процес росту клітин зуба і розвиток зубів у цілому, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Business Standard.

За словами вчених, в стоматології місцева анестезія використовується найчастіше. Максимальна доза відома, але до недавнього часу вчені не знали, як такі анестетики впливають на розвиток зубів. Фахівці вивчали зуби свиней і клітини пульпи корінних зубів молодих людей. Дослідники використовували анестетики, що застосовуються в стоматологічних клініках Великобританії, Швейцарії та Китаю.

Вчені встановили: тривалий вплив високих рівнів місцевих анестетиків шкідливий. Вони порушують роботу мітохондрій (енергетичних центрів клітин) і запускають один з механізмів клітинної смерті - аутофагію. Фахівці планують з'ясувати більше в подальших дослідженнях. Поки що вони кажуть, що батькам не варто боятися водити своїх дітей до стоматологів.