Дитяча смертність за останні 25 років по всьому світу скоротилася більш як наполовину – ЮНІСЕФ
09:45, 09 вересня 2015Зарубіжні новини
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Згідно з прогнозами, в цьому році кількість дитячих смертей вперше впаде нижче шести мільйонів.
Лише 62 з 195 країн досягли цілей в цьому напрямку, прийнятих 15 років тому / Фото: УНІАН
Дитяча смертність по всьому світу скоротилася більш ніж наполовину за останні 25 років.
Про це йдеться у доповіді Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Згідно з прогнозами, в цьому році кількість дитячих смертей вперше впаде нижче шести мільйонів.
Тим не менш глобальна мета ООН все ж не була досягнута: організація розраховувала на скорочення смертності на дві третини за чверть століття.
Крім того, лише 62 з 195 країн досягли цілей в цьому напрямку, прийнятих 15 років тому.
За даними ЮНІСЕФ, щорічно вмирають близько 16 тисяч дітей у віці до п'яти років. Найбільше таких смертей - в Африці південніше Сахари.
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