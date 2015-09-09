Дитяча смертність за останні 25 років по всьому світу скоротилася більш як наполовину – ЮНІСЕФ

Дитяча смертність по всьому світу скоротилася більш ніж наполовину за останні 25 років.

Про це йдеться у доповіді Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Згідно з прогнозами, в цьому році кількість дитячих смертей вперше впаде нижче шести мільйонів.

Тим не менш глобальна мета ООН все ж не була досягнута: організація розраховувала на скорочення смертності на дві третини за чверть століття.

Крім того, лише 62 з 195 країн досягли цілей в цьому напрямку, прийнятих 15 років тому.

За даними ЮНІСЕФ, щорічно вмирають близько 16 тисяч дітей у віці до п'яти років. Найбільше таких смертей - в Африці південніше Сахари.