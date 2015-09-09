Німецькі вчені довели: здорова їжа - це профілактика хвороб серця

Як повідомляє meddaily.ru з посиланням на ІА "REGNUM", звичне харчування є, на їх думку, визначальним фактором розвитку серцевої аномалії. За основу німецькі експерти взяли дані раніше проведеного дослідження.

Тоді участь взяли понад 20000 осіб з Норфолка. Вивчався спосіб життя людей та їх здоров'я. З'ясувалося: тільки 1,7% людей, що харчувалися правильно, постраждали від інфаркту. Тобто здорове харчування реально рятувала від проблем.

Експерти підкреслюють: здорове харчування, мінімум спиртного і відсутність в житті сигарет знижують ризик інфаркту на 50%. При цьому інші фактори впливу відходять на другий план. Фахівці нагадують, що часто інфаркт викликаний закупоркою артерії тромбом. А цей тромб - підсумок любові до жирної їжі, дефіциту в раціоні овочів, фруктів і злакових.

Результат інфарктів нерідко сумний. Лише 50% пацієнтів доживають до прибуття в стаціонар і надання їм допомоги. Від ускладнень гине ще третина госпіталізованих. Як правило, жертвами інфаркту стають чоловіки 35-60 років і жінки, що пережили менопаузу. До менопаузи судини рятують природні гормони.