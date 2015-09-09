"Гормон обіймів" підвищує чоловічу силу

Учені з Каліфорнійського університету виявили, що окситоцин, який ще називають "гормоном обіймів", може в значній мірі поліпшити статеву функцію чоловіка, причому ефект гормону той же, що і у відомого препарату для підвищення чоловічої потенції Viagra. Надихнувшись своїм відкриттям, фахівці створили на основі окситоцину засіб у вигляді назального спрею, який, за їхніми відомостями, володіє "фантастичною дією", пише toneto.net.

Окситоцин – це гормон, що виробляється природним чином в організмах, як чоловіків, так і жінок. Він відповідальний за впевненість, статевий потяг і довіру. Додаткові дози цього гормону потрапляють в кров жінок під час пологів, а також у період лактації. А чоловіків гормон окситоцин робить більш чуйними по відношенню до емоцій і почуттів оточуючих.

Тим не менше, тільки недавно каліфорнійські вчені відкрили на свій подив вражаючий ефект, що чиниться гормоном на потенцію. При використанні назального спрею з вмістом окситоцину, лібідо значно збільшиться. Крім того, якість і ступінь задоволення від статевого контакту підвищиться, як відзначають фахівці.