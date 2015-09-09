Вчені виявили у вічній мерзлоті невідомий гігантський вірус

Зразок був знайдений на північному сході Сибіру в пробах ґрунту. За оцінкою фахівців, вірус пролежав у замороженому стані близько 30 тисяч років. Mollivirus sibericum має довжину 0,6 мікрона і, на відміну від більшості звичайних вірусів, може спостерігатися в простому оптичному мікроскопі, подібний до бактерії, пишуть Новини Ізраїлю, посилаючись на ТАСС.

Читайте такожАмериканські вчені розробили імплантати, що "притягують" ракові клітини

Знайдений вірус налічує понад 500 генів, і незважаючи на десятки тисяч років, проведених у вічній мерзлоті, всередині нього збереглися "чисті" зразки ДНК. Дослідникам вдалося ненадовго оживити його, використовуючи в якості носіїв кілька амеб.

"Лише кілька вірусних частинок, що зберігають здатність інфікувати, при наявності чутливого організму може вистачити для того, щоб потенційно патогенний вірус повернувся до життя", – йдеться в коментарі французького Національного центру наукових досліджень (CNRS).

Як підкреслює CNRS, ця небезпека особливо актуальна для арктичних регіонів, що представляють усе більший інтерес через мінеральні ресурси, доступ до яких і промисловий видобуток полегшуються, зважаючи на зміни клімату.