Японія - найкраща країна для життя літніх людей

З шести найбільш старіючих країн світу тільки в Японії по-справжньому піклуються про догляд за своїми літніми громадянами. Греція і Південна Корея виявилися найгіршими місцями для життя людей після 60 років, пише politeka.net з посиланням на Bloomberg.

Японія «відображає прогресивні тенденції соціальної політики», йдеться в доповіді неурядової організації з Нью-Йорка HelpAge International. В організації вважають, що це наслідок високорозвинених сфер охорони здоров'я та освіти, а також встановлення універсальної медичної страховки.

HelpAge International склала рейтинг країн за якістю життя для літніх людей на 2015 рік. Рейтинг заснований на таких речах, як пенсійне забезпечення, медичне обслуговування і доступ до громадського транспорту.

За даними організації, протягом наступних 35 років кількість людей у світі у віці старше 60 років зросте до 2,1 млрд людей з поточних 901 млн. Таким чином, питома вага літнього населення планети збільшиться до 21,5% з нинішніх 12,3%.

Відзначимо, що найбільш старіючими націями визнані Японія, Корея, Греція, Італія, Португалія та Іспанія. За останніми даними ООН, до 2050 року більше 40% населення цих держав з високою часткою ймовірності буде старша 60 років. Це створить додаткове навантаження на майбутні покоління, так як високі стандарти соціального забезпечення негативно впливають на розвиток економіки і ведуть до зростання заборгованості.