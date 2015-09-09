Захворювання печінки зумовлюють проблеми зі щитоподібною залозою

Гіпотиреозом називається специфічний стан організму, обумовлений стійкою нестачею гормонів щитовидної залози. Крайня форма гіпотиреозу у дорослих може призвести до хвороби мікседемі (слизовий набряк шкіри) і кретинізму у дітей. Фахівці констатують, що у 19,2% пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки був гіпотиреоз.

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Однак у пацієнтів з гіпотиреозом також існує ймовірність виникнення захворювань печінки. Доктор Мангеш Пагадала з Клініки Клівленда (the Cleveland Clinic) говорить: «Пацієнти з гіпотиреозом також схильні до ризику захворювання на неалкогольну жирову хворобу печінки, тому потребують регулярних обстежень. Такі заходи можуть допомогти запобігти цироз печінки».

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Дослідники вважають, якщо пацієнт з неалкогольною жировою хворобою печінки ніколи не вживав алкоголь, ризик появи гіпотиреозу може знизитися до 70%. При цьому фахівці відзначають, що підвищений артеріальний тиск, діабет і рівень ферментів печінки не впливають на зв'язок між неалкогольною жировою хворобою печінки і появою гіпотиреозу.