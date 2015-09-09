Чим небезпечний тривалий сон

Інформація про це міститься у звіті, який днями був опублікований в науковому профільному виданні Science and Education Studies, пише megamedportal.ru.

Вчені вважають, що тривалий сон здатний провокувати розвиток хронічних захворювань, до того ж це пов'язано з тим, що під час тривалого сну відбуваються процеси, що істотно знижують активність обмінних процесів в організмі. Щоб це довести група вчених досить довгий час займалася вивченням медичних карт пацієнтів, які перебувають на обліку в приватних медичних клініках різних штатів Америки.

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До того ж, вчені вивчили дані Національного медичного опитування не менше 60 тисяч громадян Америки. Як було встановлено, що дорослій людині цілком вистачає семи годин повноцінного нічного відпочинку (сну), щоб повністю відновити запас сил після важкого дня. Тоді як сон тривалістю 9-10 годин насправді може спровокувати розвиток цукрового діабету, ожиріння та захворювань серця, особливо якщо людина довгий час спить вдень, а не вночі, що для нього є цілком природним.