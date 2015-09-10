Мозок вчиться на своїх помилках - вчені

09:07, 10 вересня 2015
Зарубіжні новини
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Під час реалізації нового дослідження вчені з'ясували, що людина здатна сприймати новину про свої невдачі як позитивну, якщо з цього були зроблені правильні висновки.

megamedportal.ru

Детальніше про результати своєї роботи вчені розповіли на сторінках видання Nature Communications, пише megamedportal.ru.

Як стверджують фахівці, мозок людини здатний навчатися двома різними способами: у відповідь на якусь дію отримувати покарання, що дозволить в майбутньому не повторювати цей прикрий досвід, або навпаки – отримувати винагороду, якщо дія приносить віддачу позитивну для організму. Проте в рамках проведення експериментів було встановлено, що є і змішаний тип навчання, коли людина сприймає помилку як позитивний досвід.

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Для участі в експерименті були запрошені 28 добровольців у віці 25 — 30 років. Дослідження було розбито на три етапи: випробовувані відповідали на завдання тестів, після чого їх спочатку штрафували на встановлену суму за неправильні відповіді, а потім заохочували за вірні. На третьому етапі, у разі якщо добровольці допускали помилки, їм лише роз'яснювали, яку відповідь була правильною і чому.

Під час експерименту вчені фіксували активність головного мозку за допомогою спеціальної апаратури. Зіставивши запису, з'ясувалося, що помилки, допущені на третьому етапі, сприймалися мозком також як заохочення.

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