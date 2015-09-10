Бабусі відіграли важливу роль у процесі еволюції
Літні жінки, які дбали про своїх онуків після закінчення репродуктивного віку, звільняли молодих матерів від частини обов'язків. Це дозволяло молодим жінкам раніше заводити другу дитину.
Виявляється, завдяки бабусям люди схильні до моногамії, а не до полігамії. Таку теорію висунула антрополог Крістен Хоукс з Університету Юти. Крім того, вона пояснила, чому чоловікам подобаються молоді жінки. Раніше Крістен Хоукс говорила про те, що саме завдяки бабусям люди живуть довше тварин. Антрополог передбачає: літні жінки, які дбали про своїх онуків після закінчення репродуктивного віку, звільняли молодих матерів від частини обов'язків. Це дозволяло молодим жінкам раніше заводити другу дитину. Довголіття бабусі передавалося її нащадкам. У результаті жінки почали жити довше, пише meddaily.ru з посиланням на The Telegraph.
У новому дослідженні Крістен Хоукс і її колеги змоделювали на комп'ютері процес еволюції людини (30 разів - з бабусями і ще 30 - без). Дослідники хотіли з'ясувати, як роль бабусі вплинула на створення союзів між чоловіками і жінками. Фахівці розповідають: жінки, які більше не могли мати дітей, брали на себе роль бабусь. А літні чоловіки, які залишилися фертильними, продовжували шукати собі партнерку для розмноження. Фертильних чоловіків було більше, ніж жінок, тому представники сильної статі створювали пари і захищали своїх партнерок, а не займалися пошуком нових.
З часом тривалість життя збільшилася, і чоловіків, які шукають жінку, здатну народити дитину, стало більше. Так, судячи з усього, чоловіки вибирають молодих жінок, щоб обзавестися потомством. До речі, шимпанзе, на відміну від людей, після закінчення репродуктивного віку живуть мало, і самці віддають перевагу старим самкам. Дослідження, проведене Крістен Хоукс в 2012 році, показало: роль бабусі могла б значно збільшити тривалість життя шимпанзе.