Бабусі відіграли важливу роль у процесі еволюції

Виявляється, завдяки бабусям люди схильні до моногамії, а не до полігамії. Таку теорію висунула антрополог Крістен Хоукс з Університету Юти. Крім того, вона пояснила, чому чоловікам подобаються молоді жінки. Раніше Крістен Хоукс говорила про те, що саме завдяки бабусям люди живуть довше тварин. Антрополог передбачає: літні жінки, які дбали про своїх онуків після закінчення репродуктивного віку, звільняли молодих матерів від частини обов'язків. Це дозволяло молодим жінкам раніше заводити другу дитину. Довголіття бабусі передавалося її нащадкам. У результаті жінки почали жити довше, пише meddaily.ru з посиланням на The Telegraph.

У новому дослідженні Крістен Хоукс і її колеги змоделювали на комп'ютері процес еволюції людини (30 разів - з бабусями і ще 30 - без). Дослідники хотіли з'ясувати, як роль бабусі вплинула на створення союзів між чоловіками і жінками. Фахівці розповідають: жінки, які більше не могли мати дітей, брали на себе роль бабусь. А літні чоловіки, які залишилися фертильними, продовжували шукати собі партнерку для розмноження. Фертильних чоловіків було більше, ніж жінок, тому представники сильної статі створювали пари і захищали своїх партнерок, а не займалися пошуком нових.

З часом тривалість життя збільшилася, і чоловіків, які шукають жінку, здатну народити дитину, стало більше. Так, судячи з усього, чоловіки вибирають молодих жінок, щоб обзавестися потомством. До речі, шимпанзе, на відміну від людей, після закінчення репродуктивного віку живуть мало, і самці віддають перевагу старим самкам. Дослідження, проведене Крістен Хоукс в 2012 році, показало: роль бабусі могла б значно збільшити тривалість життя шимпанзе.