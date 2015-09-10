Вперше виявлено випадки зараження хворобою Альцгеймера

Розслідування британських лікарів вперше вказали на те, що певні медичні процедури можуть стати джерелом зараження на смертельну хворобу, яку досі вважали незаразною. Про це повідомляє журнал Nature, пише lenta.ru.

Передача пріонної хвороби від людини до людини за допомогою медичних процедур (ятрогенне зараження) сталося з вкрай тривалим інкубаційним періодом — більше 50 років. З'ясувалося, що в 1958-1985 роках 1848 британців низького росту отримували ін'єкції гормону росту з гіпофіза небіжчиків, причому частина органів була заражена пріонами (лікарі про це не знали). До 1985 році цей метод був заборонений через випадки хвороби Крейтцфельдта-Якоба (ХКЯ) серед пацієнтів.

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Джон Колліндж (John Collinge) та його колеги провели розтин і аналіз тканин мозку восьми пацієнтів, які померли через ятрогенну ХКЯ (у віці 36-58 років). Крім ознак пріонної хвороби у шести пацієнтів знайшли бета-амілоїдну патологію, а у чотирьох — ознаки церебральної амілоїдної ангіопатії (маловідомого невиліковного захворювання, також пов'язаного з хворобою Альцгеймера). Ці патології вкрай незвичайні для 30-50-літніх пацієнтів: якщо б вони не померли від ХКЯ, то пізніше з великою ймовірністю стали б жертвою хвороби Альцгеймера.

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Ризик зараження невиліковними хворобами через ін'єкції гормонів росту, отриманих від трупів, можна вважати доведеним. Вчені закликають ретельно дослідити та інші ятрогенні шляхи переносу пріонів (через хірургічні інструменти та переливання крові), щоб зрозуміти, чи не несуть вони ризик зараження на хворобу Альцгеймера.